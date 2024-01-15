MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın süper minisiyle verdiği pozu gündem oldu! Beyaz çorabı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın süper minisiyle verdiği pozu gündem oldu! Beyaz çorabı dikkat çekti

15.01.2024 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, vefat eden köpeğine veda paylaşımı yapmıştı. Ünlü oyuncu beyaz bir ceketin altına giydiği beyaz çoraplarıyla poz verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ekranların sevilen oyuncusu Aybüke Pusat minik köpeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımla köpeğine veda eden Pusat, köpeğine olan sevgisini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Oyuncu bu kez yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Minisiyle poz veren oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

aybüke pusat

Oyuncu beyaz bir ceketin altına beyaz bir çorap giyerek kombini tamamladı. Pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımı beğeni aldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatları az buldu! Bomba paylaşımFiyatları az buldu! Bomba paylaşım
Cinsiyet değiştirip Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı! Neslihan Doğrusöz son halini paylaştıCinsiyet değiştirip Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı! Neslihan Doğrusöz son halini paylaştı
Tarkan'ın kızı büyüdü! Son hali gündem olduTarkan'ın kızı büyüdü! Son hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...

Şehit kızının kahreden ölümü! Gece yarısı eve girildi...

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor

Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor

Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim'

Rüyalarında görüyordu, gerçek oldu! 'Bir şans geldi ben de değerlendirdim'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.