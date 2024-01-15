Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın süper minisiyle verdiği pozu gündem oldu! Beyaz çorabı dikkat çekti

Ekranların sevilen oyuncusu Aybüke Pusat minik köpeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımla köpeğine veda eden Pusat, köpeğine olan sevgisini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Oyuncu bu kez yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Minisiyle poz veren oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu beyaz bir ceketin altına beyaz bir çorap giyerek kombini tamamladı. Pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımı beğeni aldı.







