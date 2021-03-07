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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

07.03.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın otomobilinde uyuşturucu bulundu. Çınar, uyuşturucuyu eski sevgilisinin kendisinden intikam almak için aracına bıraktığını iddia etti. Gözaltına alınan Çınar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Beşiktaş’ta bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis, dün akşam saatlerinde aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada bagajda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin kimlik sorgusunda aracın sürücüsünün ünlü oyuncu Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Çınar, sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"UYUŞTURUCUYU ESKİ SEVGİLİM BIRAKTI" İDDİASI

Emniyetten alınan bilgiye göre, aracında uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alınan Ayşegül Çınar, geçen yıl tartışmalı bir şekilde ayrıldığı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’ndan şüphelendiğini söyledi.

Çınar emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun kendisinden intikam almak için aracına koymuş olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çok yönlü çalışma başlattı.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Ayşegül Çınar’ın o akşam arkadaşlarıyla Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlendiği, eve dönüşü sırasında durdurularak gözaltına alındığı öğrenildi. Çınar’ın gözaltına alınmadan önce arkadaşlarıyla eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
Ayşegül Çınar’ın emniyetteki işlemleri devam ederken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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