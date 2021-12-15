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Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

15.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Netflix yapımı Atiye dizisiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Beren Saat, yeni imajıyla sosyal medyada olay oldu.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Beren Saat'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Saat, dünyaca ünlü bir tekstil firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yeni imajıyla dikkat çeken Saat'e, ''Bihter'im yaşasa böyle olurdu'', ''Dişler yapılmış'', ''Asla yaş almıyor'' ve ''Başka biri gibi'' tarzında yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

37 yaşındaki Beren Saat, yeni imajıyla ABD'li yıldız Selena Gomez'e benzetildi. Beren Saat'in giydiği altın rengi badinin fiyatının ise 13 bin lira olduğu iddia edildi.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Beren Saat, üniversite yıllarında katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci oldu.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

2004 yılında yer aldığı Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle ekran macerası başlayan oyuncu, sonrasında Aşka Sürgün'de Mahsun Kırmızıgül ile kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Hatırla Sevgili dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Saat, dizide 'Yasemin' karakterine hayat veriyordu.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak dahil olan güzel oyuncu, 2008-2010 yılları arasında başrolde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisiyle Türkiye'yi ekrana kilitledi.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Ardından Fatmagül'ün Suçu Ne, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Saat, Netflix'te Atiye dizisinde yine başrol olarak sevenlerinin karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Oyunculuğun yanı sıra filmlerde seslendirme de yapan Saat, Oyuncak Hikayesi 3 ve Cesur gibi yapımlarda seslendirme sanatçılığı yaptı.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine giren oyuncu, sık sık çalkantılı evliliğiyle gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Beren Saat, Türkiye'nin Yıldızları'nda yarıştığı dönem, sevgilisi Efe'yi trafik kazasında kaybetmişti.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Saat sonrasında meslektaşları Alper Kul ve Bülent İnal ile aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi


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Beren Saat
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