Ünlü oyuncu Beren Saat yeni imajıyla olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Beren Saat'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Saat, dünyaca ünlü bir tekstil firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yeni imajıyla dikkat çeken Saat'e, ''Bihter'im yaşasa böyle olurdu'', ''Dişler yapılmış'', ''Asla yaş almıyor'' ve ''Başka biri gibi'' tarzında yorumlar yapıldı.

37 yaşındaki Beren Saat, yeni imajıyla ABD'li yıldız Selena Gomez'e benzetildi. Beren Saat'in giydiği altın rengi badinin fiyatının ise 13 bin lira olduğu iddia edildi.

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Beren Saat, üniversite yıllarında katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci oldu.

2004 yılında yer aldığı Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle ekran macerası başlayan oyuncu, sonrasında Aşka Sürgün'de Mahsun Kırmızıgül ile kamera karşısına geçti.

Hatırla Sevgili dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Saat, dizide 'Yasemin' karakterine hayat veriyordu.

Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak dahil olan güzel oyuncu, 2008-2010 yılları arasında başrolde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisiyle Türkiye'yi ekrana kilitledi.

Ardından Fatmagül'ün Suçu Ne, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Saat, Netflix'te Atiye dizisinde yine başrol olarak sevenlerinin karşısına çıktı.

Oyunculuğun yanı sıra filmlerde seslendirme de yapan Saat, Oyuncak Hikayesi 3 ve Cesur gibi yapımlarda seslendirme sanatçılığı yaptı.

2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine giren oyuncu, sık sık çalkantılı evliliğiyle gündeme geliyor.

Beren Saat, Türkiye'nin Yıldızları'nda yarıştığı dönem, sevgilisi Efe'yi trafik kazasında kaybetmişti.

Saat sonrasında meslektaşları Alper Kul ve Bülent İnal ile aşk yaşamıştı.



