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Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

16.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Berna Laçin, eşi Tolga Eşiz'in Sevgililer Günü'nü kutladığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Laçin, ''Bu Sevgililer Günü'nü yataktan çıkmadan geçireceğim, bu da size dert olsun!'' dedi.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

Geçtiğimiz günlerde Maske Kimsin Sen yarışmasında Unicorn maskesiyle seyirci karşısına çıkan Berna Laçin, bu defa Sevgililer Günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Berna Laçin, 25 yıllık eşi Tolga Eşiz ile aşk pozuna, ''Ateşli bir gece dilemeyin gençler'' notunu düştü.

''BU DA SİZE DERT OLSUN''

Berna Laçin, Sevgililer Günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu sevgililer gününü yataktan çıkmadan geçireceğim gençler bu da size dert olsun.
Bak ''Ne dilediğine dikkat et'' derler. Bu 14 Şubat çok ateşli bir gece dilemeyin evlatlarım.

Aşkım, eşim benim, ilk ve tek flörtüm. 18 yaşından beri beraberiz. 8 sene flört ve 25 senedir evliyiz. 'Bu bilgi ile ne yapalım?' demeyin bak yarışma olur, ipucunda lazım olur. Biz 'Sevgililer Günü kutlamıyoruz' diye hava yapıyorduk ama hayat kapak yaptı bundan sonra kutlarım işte.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

Berna Laçin ve Tolga Eşiz, 1996 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

Çiftin, Ada adında bir kız çocukları bulunuyor.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

Ada Eşiz, Fransa'da Hukuk eğitimi alıyor.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

Berna Laçin, ''İkinci bir çocuk düşünüyor musunuz?'' sorusuna yalnızca tek bir çocuğa hak ettiği imkanları sağlayabildiklerini, Türkiye'de çocuk büyütmenin oldukça zor ve masraflı olduğu yanıtını vermişti.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''


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Berna Laçin
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