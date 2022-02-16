Ünlü oyuncu Berna Laçin'den olay yatak itirafı! ''Ateşli bir gece...''

Geçtiğimiz günlerde Maske Kimsin Sen yarışmasında Unicorn maskesiyle seyirci karşısına çıkan Berna Laçin, bu defa Sevgililer Günü paylaşımıyla adından söz ettirdi. Berna Laçin, 25 yıllık eşi Tolga Eşiz ile aşk pozuna, ''Ateşli bir gece dilemeyin gençler'' notunu düştü.

''BU DA SİZE DERT OLSUN''

Berna Laçin, Sevgililer Günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu sevgililer gününü yataktan çıkmadan geçireceğim gençler bu da size dert olsun.

Bak ''Ne dilediğine dikkat et'' derler. Bu 14 Şubat çok ateşli bir gece dilemeyin evlatlarım.

Aşkım, eşim benim, ilk ve tek flörtüm. 18 yaşından beri beraberiz. 8 sene flört ve 25 senedir evliyiz. 'Bu bilgi ile ne yapalım?' demeyin bak yarışma olur, ipucunda lazım olur. Biz 'Sevgililer Günü kutlamıyoruz' diye hava yapıyorduk ama hayat kapak yaptı bundan sonra kutlarım işte.

Berna Laçin ve Tolga Eşiz, 1996 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çiftin, Ada adında bir kız çocukları bulunuyor.

Ada Eşiz, Fransa'da Hukuk eğitimi alıyor.

Berna Laçin, ''İkinci bir çocuk düşünüyor musunuz?'' sorusuna yalnızca tek bir çocuğa hak ettiği imkanları sağlayabildiklerini, Türkiye'de çocuk büyütmenin oldukça zor ve masraflı olduğu yanıtını vermişti.



