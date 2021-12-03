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  4. Ünlü oyuncu bu sefer de Dracula olacak! Klasik korku filmine yeni dokunuş getirecek

Ünlü oyuncu bu sefer de Dracula olacak! Klasik korku filmine yeni dokunuş getirecek

03.12.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicolas Cage, Dracula'nın uşağına odaklanan film Renfield'de Kont Dracula karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncu bu sefer de Dracula olacak! Klasik korku filmine yeni dokunuş getirecek

Ünlü aktör Nicolas Cage, Universal Monster Movie’nin çekeceği Renfield adlı filmde Dracula karakterine hayat verecek. Bram Stoker tarafından yazılan klasik korku romanı Dracula'ya farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye aktaracak olan filmin yönetmenliğini Chris McKay üstleniyor.

Dracula romanı daha önce defalarca sinemaya ve televizyon dizilerine uyarlandı. Korkunç vampiri daha önce canlandıran onlarca oyuncu arasında Christopher Lee, Gary Oldman, Gerard Butler, Luke Evans, Jonathan Rhys Meyers gibi isimler yer alıyor.

Beyazperde'nin haberine göre, korku komedi türündeki film, Kont Dracula'nın uşağı Reinfeld'in hayatına odaklanıyor. Filmde Renfield'i, The Great, Tolkien, The Favourite, Mad Max Fury Road gibi yapımlardan tanınan Nicholas Hoult canlandıracak.

RENFIELD FİLMİNİN KONUSU

Romandaki hikayeye göre, R.M. Renfield, paranoid sanrılar gördüğü sanıldığı için akıl hastanesinde tutuyor. Filmin de akıl hastanesinde geçmesi bekleniyor. Renfield'in konusu hakkında bir bilgi henüz açıklanmadı ancak filmin günümüzde geçeceği, dönem filmi olmayacağı biliniyor. Reinfeld'in senaryosu Robert Kirkman ve Ryan Ridley tarafından kaleme alındı. Filmin yapımcılığını David Alpert, Bryan Furst, Sean Furst ve Robert Kirkman üstleniyorlar.

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