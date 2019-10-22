Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer kitabı için imza günü düzenledi

Buğra Gülsoy'un hayranlarının erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde oyuncuyu Ankara'da yaşayan çocukluk arkadaşları da yalnız bırakmadı.
İnkılap Kitabevi'nden çıkan romanı Türkiye ve Dünyayı etkileyen Sabri Mahir'in hayat hikâyesinden esinlenerek yazıldı.
Kitap 1900'lü yılların ilk çeyreğini içine alan, aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikâyelerine odaklanıyor.
Gülsoy, yoğun ilgiyle karşılaştığı Ankara'daki okurlarıyla 27 Ekim'deki ikinci imza gününde yeniden buluşacak.
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