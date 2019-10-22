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Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer kitabı için imza günü düzenledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.10.2019 02:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk romanı 'Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer'i 19 Ekim Cumartesi günü Ankara Kitap Fuarı'nda sevenleri için imzaladı. Oyunculuğunun yanında yönetmenliği ve yazarlığıyla da dikkatleri üstüne çeken Buğra Gülsoy, yeni çıkan kitabının ilk imza gününü doğup büyüdüğü şehir olan Ankara'da gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer kitabı için imza günü düzenledi

Buğra Gülsoy'un hayranlarının erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde oyuncuyu Ankara'da yaşayan çocukluk arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Buğra Gülsoy İmza Günü (1)

İnkılap Kitabevi'nden çıkan romanı Türkiye ve Dünyayı etkileyen Sabri Mahir'in hayat hikâyesinden esinlenerek yazıldı.

Buğra Gülsoy İmza Günü (3)

Kitap 1900'lü yılların ilk çeyreğini içine alan, aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikâyelerine odaklanıyor.

Buğra Gülsoy İmza Günü (4)

Gülsoy, yoğun ilgiyle karşılaştığı Ankara'daki okurlarıyla 27 Ekim'deki ikinci imza gününde yeniden buluşacak.

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Buğra Gülsoy Buğra Gülsoy kitap Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer

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