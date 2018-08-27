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Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy yazarlığa adım atıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Oyuncu, yönetmen Buğra Gülsoy bu kez yazarlık için kolları sıvadı. Gülsoy ilk romanı için İnkılâp Kitabevi ile anlaştı.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy yazarlığa adım atıyor

Oyunculuğuyla tanıdığımız, tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen Buğra Gülsoy çok konuşulacak bir romana imza atıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek yazılan roman, 1900'lü yılları da içine alan, aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikâyelerine odaklanıyor.

KAÇAK BİR YOLCUNUN HİKAYESİ
Yazım sürecinin devam ettiği kitabın adı ve içeriği şimdilik sürpriz olarak kalırken, İnkılâp Kitabevi ile anlaştığını söyleyen Gülsoy, romanla ilgili de ipuçları verdi.

Romanın 1900'lerden başladığını ve evrensel bir konuya sahip olduğunu ifade eden Buğra Gülsoy “Sevginin yerini öfkenin aldığı, umutların tükendiği bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Fransa’ya, İspanya'dan İngiltere'ye ve Almanya’ya uzanan, tüm kıyametlerin nedeni olup zamanın çökmesini sağlayan kaçak bir yolcunun gerçek hikâyesi” diyor.

Buğra Gülsoy

Kitabın 2019'da raflardaki yerini alması bekleniyor.

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