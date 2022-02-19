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Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

19.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem meslektaşı Beren Saat ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Bülent İnal, şimdilerde özel hayatını magazin basınından uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. 2011 yılında Melis Tüysüz ile nikah masasına oturan Bülent İnal, mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Melis Tüysüz, duru güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

En son Payitaht Abdülhamid dizisindeki performansıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen başarılı oyuncu Bülent İnal, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Bülent İnal'ın güzel eşi Melis Tüysüz, Burcu Biricik'e benzerliğiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtıyor.

1973 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğan Bülen İnal, Zaza kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Bülent İnal, sonrasında 9 Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

1992 yılında kamera karşısına geçtiği Mahallenin Muhtarları dizisiyle ekran macerasına adım atan Bülent İnal; Vizontele Tuuba, Cenneti Beklerken, Yedi Numara, Aşk ve Gurur, Kara Yılan gibi yapımlarda rol aldı.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Bülent İnal'ın en dikkat çeken projelerinden biri, başrolleri Tuba Büyüküstün, Özge Borak ve Sinan Tuzcu ile paylaştığı Ihlamurlar Altında dizisi oldu.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Bülent İnal'ın, Ihlamurlar Altında dizisindeki partneri Tuba Büyüküstün ile arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Bir dönem güzel oyuncu Beren Saat ile birlikte olan Bülent İnal, ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih ediyordu.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Beren Saat ve Tuba Büyüküstün arasındaki bitmek bilmeyen rekabetin sebebinin ünlü oyuncu Bülent İnal olduğu bile söyleniyor.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Bülent İnal, 2011 yılında dünyaevine girdiği Melis Tüysüz ile mutluluk pozlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Melis Tüysüz'ü görenler, ''Eşinizi Burcu Biricik sandım'' ve ''Ne kadar duru bir kadın'' gibi övgü dolu yorumlar yapıyor.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Sanat asistanlığı yapan Melis Tüysüz, Okan Bayülgen'in Disco Kralı programında kamera arkası ekipte görev almıştı.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

İşte Melis Tüysüz ve Bülent İnal'ın mutluluk pozları...

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi güzelliğiyle büyüledi! Gören Burcu Biricik sandı

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Bülent İnal
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