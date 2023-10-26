Ünlü oyuncu Çağrı Çıtanak milli sporcu oldu! Yarıştaki şampiyonluğunu Yargı'nın yıldızına armağan etti

En son Kübra dizisi ile izleyici karşısına çıkan Çağrı Çıtanak yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamı da merak edilen Çıtanak şampiyonluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Geçtiğimiz 4 gün boyunca sizlere anlattığım Doğu Avrupa Baja Şampiyonası’nın son yarışı olan Baja Troia (Çanakkale) bitti.” diyen Çağrı Çıtanak paylaşımında “Her anlamda çok yorucu geçti. Zaten 1 haftadır görmediğim köpeklerimden, evimden, eşimden, alışkanlıklarımdan, yatağımdan, bahçemden uzakta fiziksel ve psikolojik olarak ağır bir mücadele oldu. (Bünyeme ne kadar ağır geldiğini burnumdaki kızarıklıklardan görebilirsiniz)

Sonuç olarak doğum gününü bensiz kutlamak zorunda kalan karıma 1, bana 1 olmak üzere toplam 2 kupayla eve döndüm. Cumhuriyet’in 100. Yılında Çanakkale de kupa kaldırmak neresinden baksanız torunlara anlatılacak bir anı oldu.

Hem de ne anı! Bir sonraki yarışımız Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bolu’da olacak! Bize şans dileyin!” cümlelerine yer verdi.

Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu ise eşini “Cumhuriyetimizin 100. Yılında çanakkale de ve evimizde… Sen hep benim şampiyonumsun, bu sefer yarışın da şampiyonu oldun” sözleriyle kutladı.