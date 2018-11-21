MAGAZİN

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 07:20 | Son Güncelleme

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, tiyatrocu Cengiz Baykal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçı Onur Akay, “Yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki değerli oyuncumuz Cengiz Baykal’ı, dün 20 Kasım 2018 Salı günü kaybettik. Cengiz Baykal için, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek ve törenin ardından cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı’na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

CENGİZ BAYKAL KİMDİR?

15 Ocak 1959 yılında Batman’da dünyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na yıllarca hizmet verdi ve çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.


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Onur Akay cengiz baykal

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