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Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den 25 milyonluk reklam anlaşması!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.09.2024 17:44
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Son rol aldığı yapım olan Adım Farah ile izleyicisiyle buluşan Demet Özdemir bir festival filmi olan Cinlerin Düğünü ile anlaşma sağladı. Özdemir, filmde Kaan Yıldırım ve İlhan Şen ile aynı sahneleri paylaşıyor. Filmin yanı sıra bir reklam anlaşması da sağladığı öğrenilen Demet Özdemir'in anlaştığı rakam dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den 25 milyonluk reklam anlaşması!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir son olarak Adım Farah dizisiyle boy göstermişti. Şimdilerde Cinlerin Düğünü filmi için çekimlerde olan Özdemir, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dev bir reklam anlaşmasına imza attı.

DEMET ÖZDEMİR'DEN DEV ANLAŞMA!

Demet Özdemir Cinlerin Düğünü filmi için Erzincan’a gidiyor. Ferit Karahan’ın yöneteceği film için 1 ay Erzincan’da kalacak olan oyuncunun dramatik konusuyla dikkat çekecek olan filmde kardeşlerini İlhan Şen ve Kaan Yıldırım canlandıracak.

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Bu arada dizi görüşmesi de yapan Demet Özdemir bir de reklam anlaşması yaptı ve ünlü mobilya markasıyla el sıkıştı.

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Yakın zaman sonra reklam çekimi için kamera karşısına geçeceği öğrenilen Özdemir kulislerde dolaşan bilgiye göre her şey dahil 25 milyon alacak.

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Demet Özdemir
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