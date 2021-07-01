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Ünlü oyuncu Ece Uslu, siyah bikinisiyle poz verdi!

01.07.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu EceUslu, Alaçatı tatilinde verdiği siyah bikinili pozunu Instagram sayfasında 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 46 yaşındaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken makyajsız, doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Ece Uslu, siyah bikinisiyle poz verdi!

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

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İlerleyen yaşına rağmen, ilk günkü güzelliğini koruyan Ece Uslu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Oyuncu, 2019 yazında siyah bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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46 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziği ve zaman meydan okuyan güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

ECE USLU KİMDİR?

9 Eylül’de doğan Ece Uslu. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda bale ve müzik sınavlarını denedi. 14 yaşındayken 1988 yılında annesi ile birlikte İstanbul’a taşındı. İstanbul'a gelince iki sene Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na devam etti. Liseye Türk Koleji, Eseniş ve Evrim kolejlerinde devam etti. Aynı zamanda Ferhan Şensoy Nöbetçi Tiyatrosu’nda bir sene boyunca oyuncu olarak çalıştı.
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Lise yıllarından itibaren Başak Gürsoy mankenlik ajansına bağlı olarak beş sene boyunca fotomodellik ve reklam oyunculuğu yaptı.

1989 yılında “İz Peşinde” adlı dizi ile oyunculuk kariyeri başladı. 1991 yılında, Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı “Ah Gardaşım” filmi ile sinemaya başlamış oldu.

İlk başrolünü ise 1993 yılında “Kıvılcım” adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1994 yılında “Yalancı” adlı sinema filminde Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldı.

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bikini Ece Uslu Instagram
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