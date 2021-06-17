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Ünlü oyuncu Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti! Eline taş alıp...

17.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro sanatçısı Gökhan Mete ve eşi Ayşe Kökçü'nün Bodrum'daki eğlencesi olaylı bitti. Bir arkadaşıyla kavga ederken görüntülenen ve fotoğrafını çeken muhabirlere tepki gösteren Mete'yi eşi sakinleştirmeye çalıştı.

Ünlü oyuncu Gökhan Mete arkadaşıyla kavga etti! Eline taş alıp...

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 2017 yılında 13 yıllık birlikteliklerini resmiyete döken oyuncu çift Gökhan Mete ile Ayşe Kökçü'nün Türkbükü'ndeki eğlencesi tatsız bir şekilde sona erdi.

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Mete, arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Olay büyüyünce sözlü ve fiziksel kavgaya dönüştü.

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Ayşe Kökçü'nün sakinleştirmeye çalıştığı 76 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.

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"NE OLUR ARABAYA BİN"

İlerleyen dakikalarda bir tanıdıkları, otomobiliyle gelerek üç ismi olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Gökhan Mete'nin kavga ettiği arkadaşı araca binmeyi kabul etse de ünlü oyuncunun ikna olması uzun sürdü.
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Ayşe Kökçü, eşini "Ne olur arabaya bin, gidelim" diyerek ikna etmeye çalıştı.

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