Ünlü oyuncu Gülizar dizisine katıldı

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümde diziye katılan Hepileri, Türkiye’nin önemli müzik prodüktörlerinden Kartal karakterini canlandıracak.

Sevilen oyuncu yeni karakterini ve projeye dahil olma sürecini şöyle anlattı “ Daha önce Çağan Irmak’la kısa bir süre de olsa çalışma fırsatım olmuştu. Titizliğine, sinemaya getirmek istediği yenikliklere ve tarzına her zaman hayrandım. Onunla çalışmak sizi ve mesleğinizi çok iyi tanıyan bir arkadaş, bir usta ile çalışmak gibi. Pozitif ve yüksek enerjisi sizi işinize daha çok bağlıyor. Benim için böylesi önemli insanlarla ve yetenekli oyuncu kadrosuyla çalışma fırsatını yine Kanal D ekranında “Gülizar” gibi büyük bir prodüksiyonda yakaladığım için çok heyecanlıyım. Müzik şirketi sahibi ve ünlü bir yapımcı olan Kartal karakteri Gülizar’ın hayallerinde etkili olacağını, dizinin yüksek temposunu daha da yükselteceğini ve renklendireceğini ümit ediyorum.”

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