Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.

"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."

Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun ???? #İncilayŞahin pic.twitter.com/1C23h8zZ9n — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) September 7, 2021



