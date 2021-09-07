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Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

07.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi, Yasak Elma gibi birçok önemli yapımda yer alan ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.

"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."

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