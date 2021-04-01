Ünlü oyuncu Jodie Foster’ın dikkatini çekmek için ABD Başkanına suikast düzenlendi

1955 tarihinde Oklama şehrinde dünyaya gelen John Hinckley oldukça normal ve sıradan bir çocukluk geçirdi. Ancak ergenliğe girmesiyle beraber depresif ve asosyal bir ruh haline büründü. Ergenlik yıllarında adeta odasına kapanan Hinckley, gitar çalıp beste yaparak günlerini geçiriyor ve kimseyle konuşmuyordu. Hayatı “Taxi Driver” filmini izleyince bir anda değişti. Jodie Foster’ın Iris karakteriyle başrolünü oynadığı Taxi Driver filmini izledikten sonra o karaktere aşık olan Hinckley oyuncuyla özel bir bağ kurdu. Filmi 20 kereden fazla izleyen Hinckley piskopatlık derecesinde olan aşkı için Jodie Foster’a bir sürü mektup ve şiir yazdı, şarkı besteledi. Ünlü oyuncunun evinin adresini öğrendikten sonra ise kapısının önüne bir sürü hediye bıraktı. Bütün bunlara rağmen hala Jodie Foster’ın dikkatini çekmeyi başaramayan Hinckley inanılmaz bir plana imza attı. Plana göre Taxi Driver filminde Robert De Niro’nun canlandırdığı Travis karakteri gibi cinayet işlemeye karar verdi. Jodie Foster’ın ilgisi onun için her şey demekti. Bu nedenle kusursuz bir cinayet planını devreye soktu. Hedefini ilk olarak dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter’ı hedef alan Hinckley, başkanın değişmesiyle Ronald Reagan’ı öldürmek olarak belirledi. Bu seçimin asıl nedeni ise Jodie Foster’ın ilgisini çekmek için en bilinen kişiyi öldürme isteğiydi. Suikast girişiminde bulunmadan önce Jodie Foster’a son bir mektup yazan Hinckley satırlarında şu sözlere yer verdi.

"Sevgili Jodie; Reagan’a yapacağım suikast girişiminde, öldürülme ihtimalim olduğu için sana bu mektubu yazıyorum. Senin de bildiğin gibi, seni çok seviyorum. Geçtiğimiz 7 ay boyunca, birazcık da olsa ilgini çekebilmek için sana düzinelerce şiir, mektup, aşk sözleri yazdım. Telefonda konuşmuş olmamıza rağmen, karşına çıkabilecek cesareti ve sakinliği bulup kendimi sana tanıtamadım. Açıkçası; utangaçlığımı bir kenara bırakırsak, bir de karşına çıkıp, varlığımla seni daha fazla rahatsız etmek istemedim. Biliyorum ki kapına bıraktığım onca mesaj zaten yeterince rahatsız ediciydi senin için. Ancak; içimde tuttuğum bu büyük aşkı ifade edebileceğim en acısız yol buydu! En azından adımı ve senin için hissettiklerimi öğreneceğin için mutluyum. Ayrıca yurttaki odanın etrafında dolanırken farkettim ki; her ne kadar komik gelse de ben, küçük bir sohbet konusundan ziyade başlı başına bir konuşma konusuyum. Başkan Reagan’ı öldürme fikrinden vazgeçebilirdim belki de, eğer senin kalbini kazanıp, ömrümün kalanını senin yanı başında geçirebilme ihtimalim olsaydı.