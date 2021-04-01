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Ünlü oyuncu Jodie Foster’ın dikkatini çekmek için ABD Başkanına suikast düzenlendi

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk kimileri için hastalıklı bir forma dönüşebiliyor. Sevdiği kişiyle beraber olmak adına sınırları zorlayan pek çok insana rastlamışsınızdır. Ancak John Hinckley’in hikayesi tarihe damga vuracak bir ilgi çekme operasyonuydu. Sevdiği kadının kendisini tanıması için ABD başkanı Ronald Reagan’a bir suikast düzenlendi.

Ünlü oyuncu Jodie Foster’ın dikkatini çekmek için ABD Başkanına suikast düzenlendi

1955 tarihinde Oklama şehrinde dünyaya gelen John Hinckley oldukça normal ve sıradan bir çocukluk geçirdi. Ancak ergenliğe girmesiyle beraber depresif ve asosyal bir ruh haline büründü. Ergenlik yıllarında adeta odasına kapanan Hinckley, gitar çalıp beste yaparak günlerini geçiriyor ve kimseyle konuşmuyordu. Hayatı “Taxi Driver” filmini izleyince bir anda değişti.

taxi driver

Jodie Foster’ın Iris karakteriyle başrolünü oynadığı Taxi Driver filmini izledikten sonra o karaktere aşık olan Hinckley oyuncuyla özel bir bağ kurdu. Filmi 20 kereden fazla izleyen Hinckley piskopatlık derecesinde olan aşkı için Jodie Foster’a bir sürü mektup ve şiir yazdı, şarkı besteledi. Ünlü oyuncunun evinin adresini öğrendikten sonra ise kapısının önüne bir sürü hediye bıraktı. Bütün bunlara rağmen hala Jodie Foster’ın dikkatini çekmeyi başaramayan Hinckley inanılmaz bir plana imza attı. Plana göre Taxi Driver filminde Robert De Niro’nun canlandırdığı Travis karakteri gibi cinayet işlemeye karar verdi.

mektup

Jodie Foster’ın ilgisi onun için her şey demekti. Bu nedenle kusursuz bir cinayet planını devreye soktu. Hedefini ilk olarak dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter’ı hedef alan Hinckley, başkanın değişmesiyle Ronald Reagan’ı öldürmek olarak belirledi. Bu seçimin asıl nedeni ise Jodie Foster’ın ilgisini çekmek için en bilinen kişiyi öldürme isteğiydi. Suikast girişiminde bulunmadan önce Jodie Foster’a son bir mektup yazan Hinckley satırlarında şu sözlere yer verdi.

"Sevgili Jodie;

Reagan’a yapacağım suikast girişiminde, öldürülme ihtimalim olduğu için sana bu mektubu yazıyorum. Senin de bildiğin gibi, seni çok seviyorum. Geçtiğimiz 7 ay boyunca, birazcık da olsa ilgini çekebilmek için sana düzinelerce şiir, mektup, aşk sözleri yazdım. Telefonda konuşmuş olmamıza rağmen, karşına çıkabilecek cesareti ve sakinliği bulup kendimi sana tanıtamadım. Açıkçası; utangaçlığımı bir kenara bırakırsak, bir de karşına çıkıp, varlığımla seni daha fazla rahatsız etmek istemedim. Biliyorum ki kapına bıraktığım onca mesaj zaten yeterince rahatsız ediciydi senin için. Ancak; içimde tuttuğum bu büyük aşkı ifade edebileceğim en acısız yol buydu!

En azından adımı ve senin için hissettiklerimi öğreneceğin için mutluyum. Ayrıca yurttaki odanın etrafında dolanırken farkettim ki; her ne kadar komik gelse de ben, küçük bir sohbet konusundan ziyade başlı başına bir konuşma konusuyum. Başkan Reagan’ı öldürme fikrinden vazgeçebilirdim belki de, eğer senin kalbini kazanıp, ömrümün kalanını senin yanı başında geçirebilme ihtimalim olsaydı.

Bu girişimi şimdi yapıyor olmamın sebebinin, seni etkilemek için daha fazla sabredecek gücümün kalmaması olduğunu kabul etmeliyim ve bunu sadece senin için yaptığımı bilmelisin. Kendi özgürlüğümü ve belki de kendi yaşamımı feda ederek, umarım benim hakkımdaki düşüncelerini değiştirebilirim.

Jodie, senden rica ediyorum; lütfen kalbinin derinliklerine bir bak ve en azından saygını ve sevgini kazanabilmem için bana bir şans ver!

Seni sonsuza kadar seveceğim.

John W. Hinckley"

Suikast girişiminde bulunmadan iki hafta önce aile evinden ayrıldı. Bir otele yerleşen Hinckley sevdiği kadına planıyla ilgili bir mektup yazdı ve Washington Hilton Oteli’nin önünde Başkan Reagen’ı vurdu. Hinckley başkanı vurduktan sonra kaçmak yerine ilgi çekmek ve tüm dünyanın kendisini tanıması amacıyla olay yerinden kaçmaz. Kendisine göre bu şekilde platonik aşkı Jodie Foster da kendisini tanımış olacaktır.

başkan

Kurşun başkanın ciğerlerine saplandıktan sonra iki saatlik bir operasyon ile çıkarılır ve Reagen bu şekilde hayati tehlikesini atlatmış olur. Hinckley ise akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle St. Elizabeths Hastanesinin Psikiyatri koğuşuna yatırılır. 35 yıllık psikiyatri tedavisinden sonra geçen sene tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle denetimli serbestlik verilerek salınan Hinckley’nin tahliye koşulları ise şöyle; basına konuşması yasak, haftada 3 gün çalışmak zorunda, annesinin evinden yaklaşık 50 kilometreden fazla uzaklaşamaz (yanında ona eşlik eden biri varsa bu mesafe yaklaşık 80 kilometre) ve ayda iki kez psikiyatrist kontrolüne gitmek zorundadır.

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Anahtar Kelimeler:
Jodie Foster
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