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Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 10:32 | Son Güncelleme 5 saat önce

77 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

“Kalbinin Sesini Dinle” filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan gözaltına alındı.

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan’ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü magazin sitesi TMZ, 77 yaşındaki yıldızın, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi’nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek tutuklandığını ileri sürdü.

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YİYECEKLERİ POŞETLERE SAKLAMIŞ

TMZ’nin haberine göre, “Kalbinin Sesini Dinle” adlı film serisindeki “Maria Portokalos” rolüyle zihinlere kazınan Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları, polise haber verdi. Çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti.

AÇIKLAMA YAPMAMAYI TERCİH ETTİ

Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı. Sanatçı, hırsızlık iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

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