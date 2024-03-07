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  4. Ünlü oyuncu Melis Sezen imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Ünlü oyuncu Melis Sezen imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.03.2024 01:16
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Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen imajını yeniledi. Açık tonlu saçtan koyu saça geçiş yapan Sezen son halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun son hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Melis Sezen imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı. Şimdilerde kumral saçtan siyah saça geçiş yapan Melis Sezen, yeni imajıyla gündem oldu.

YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

27 yaşındaki güzel oyuncu aktif kullandığı Instagram hesabında yeni saçlarıyla paylaşımlar yaptı. Kumral saç renginden siyaha geçiş yapan Sezen'in yeni imajı beğenildi.

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Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Sevgili Geçmiş, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Sadakatsiz ve Gülcemal gibi dizilerde rol alan ünlü ismin son paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Instagram'da 'melisssezen' kullanıcı adıyla yer alan Melis Sezen'in 2 milyon takipçisi bulunuyor.

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Sezen 2021 yılında 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülmüştü.

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Melis Sezen gülcemal sadakatsiz Oyuncu yaşında kelebe
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