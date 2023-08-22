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Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi! Olgun Şimşek'in sağlık durumu nasıl?

22.08.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Dünya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Aracının halini görenler Olgun Şimşek'in sağlık durumunu merak etti. İşte detaylar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halinde trafik kazası geçiren Olgun Şimşek hayranlarını endişelendirdi. Yedi Numara, Ramo, Yalan Dünya gibi pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncunun sağlık durumu merak edildi.

Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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OLGUN ŞİMŞEK SAĞLIK DURUMU

Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

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