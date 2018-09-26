Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Top Chef programının sunucusu Lakshmi, tüm yaşananların ardından neden sessiz kaldığını anlattı:

Ford'dan sonra bu kez Kavanaugh’nun Yale Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı olan Deborah Ramirez cinsel istismar suçlamasını gündeme getirdi. Ramirez'in anlattıklarına göre, olay içki içtikleri bir partide meydana geldi.

Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford, lise yıllarında Kavanaugh'un kendisini yatağa ittiğini, ellediğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Söz konusu suçlama, ABD'yi karıştırdı.

ABD'li televizyon sunucusu ve oyuncu Padma Lakshmi, 16 yaşında tecavüze uğradığını açıkladı. New York Times gazetesine bir yazı yazan Hint asıllı ünlü televizyoncu, yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti.

"Başkan Trump, Twitter mesajında 'Prof. Ford doğruyu söylüyorsa neden yıllar önce polise gitmedi' diyor.

Ben iki kadının neden bu bilgiyi sakladıklarını anlıyorum, yıllar önce, ben de aynı şeyi yaptım.

Los Angeles'ta bir yılbaşı gecesinde erkek arkadaşımla buluştum. Yeni yıl partisinden sonra eve döndüm, uyudum. Uyandığımda erkek arkadaşım üzerimdeydi.

'Ne yapıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Yalnızca biraz acı verecek' yanıtını verdi. 'Lütfen bunu yapma' deyip çığlık attım...

Bunu ne anneme, ne arkadaşlarıma ne de polise anlatabildim. Tam bir şok yaşıyordum.

KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORDUM

Kendimi suçlu hissediyordum. 1980'lerde sevgili tecavüzü hiç konuşulmazdı. Ebeveynlerin 'Evinde ne işi vardı sevgilinin?' dediğini hayal edebiliyorum."

Televizyon sunucusu Lakshmi, 33 yıl sonra hislerini "Bu konuyu konuşmayarak hiçbir şey elde etmedim. Eğer cinsel saldırılarda bir zaman dilimi koyarsak, hepimiz kaybederiz" dedi.

1 Eylül 1970 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelen sunucunun tam adı, Padma Parvati Lakshmi Vaidynathan. Üvey babasının tacizine uğrayan küçük kız, New York'taki dedesi ve ninesinin yanına gönderildi. Bir dönem modellik yapan Lakshmi'nin oynadığı filmler ve yazdığı kitaplar var.

