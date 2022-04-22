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  4. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı! "Gençlik iksiri bulundu sanırım"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı! "Gençlik iksiri bulundu sanırım"

22.04.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde, "Güzel kadın gördüğümde kocama gösteririm" açıklamasıyla gündem olan ve okuyucuları fikir açısından ikiye bölen Pınar Altuğ, amuda kalktığı pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı! "Gençlik iksiri bulundu sanırım"

Yılların oyuncusu Pınar Altuğ, açıklamaları ve sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 47 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ, spor yaparken amuda kalktığı anları Instagram hesabından paylaştı.

PINAR ALTUĞ AMUDA KALKTI

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına konuk olan Pınar Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" ifadeleriyle oldukça dikkat çekmişti. "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" diyen Pınar Altuğ iyi ve kötü yönde birçok yorum almıştı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı!

Magazin gündeminde sık sık yer alan Pınar Altuğ amuda kalktı. Ünlü oyuncuya, "Gençlik iksiri bulundu sanırım", "Yaşı olmayan kadın", "Abla helal olsun" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı!

Ailesiyle sosyal medyada her fırsatta paylaşım yapan Pınar Altuğ yaz sezonunu geçtiğimiz günlerde açmıştı. Ünlü oyuncu, şezlongdan verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ amuda kalktı!

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Pınar Altuğ Instagram
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