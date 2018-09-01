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Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 06:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü oyuncu Sefa Zengin, dönüş yolunda kaza geçirdi. Oyuncu Zengin, kaza anını anlatırken ''İnanılmaz bir hızla bize çarptı ve bizim aracımız takla attı. Olayın şoku ile 'Kim bu arabanın sahibi, bu kadar hızlı kullanıyor' dedim. Bunun üzerine eşim ve çocuğum yerde yatarken üzerime yürüdü darp etmeye çalıştı, bize saldırdı'' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Datça ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü oyuncu Sefa Zengin, akşam saatlerinde İstanbul’a dönüş yapmak için ticari bir taksi kiraladı. Zengin ailesi, Namık M.’nin kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İzmir’den geçtikleri sırada, İstanbul Caddesi’nde seyir halindeyken Cengizhan Caddesi’nden gelen E.A.’nın yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zengin ailesinin bulunduğu araç takla atarak yan devrildi. Kaza sonucu, ticari takside bulunan Sefa Zengin, kızı İlayda Zengin(8), eşi Fiden Zengin(47) ve sürücüsü Namık M., karşı otomobilde ise sürücü E.A. yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Zengin ailesi ambulanslar ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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DARP ETMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Sefa Zengin kaza anını şu şekilde aktardı: “Hiç bir otomobil sürücüsü bu kadar hızlı gitmemeli, inanılmaz bir hızla bize çarptı ve bizim aracımız takla attı. Kendimin ve şoförün emniyet kemerini çözdüm. İkimiz de arabadan çıktık olayın şoku ile kim bu arabanın sahibi bu kadar hızlı kullanıyor dedim. Bunun üzerine eşim ve çocuğum yerde yatarken üzerime yürüdü darp etmeye çalıştı bize saldırdı. Çok şükür biraz eşimde sıkıntı var ama önemli bir şeyimiz yok, verilmiş sadakamız varmış, çok ucuz atlattık”

İHA

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