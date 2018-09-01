Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Datça ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü oyuncu Sefa Zengin, akşam saatlerinde İstanbul’a dönüş yapmak için ticari bir taksi kiraladı. Zengin ailesi, Namık M.’nin kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İzmir’den geçtikleri sırada, İstanbul Caddesi’nde seyir halindeyken Cengizhan Caddesi’nden gelen E.A.’nın yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zengin ailesinin bulunduğu araç takla atarak yan devrildi. Kaza sonucu, ticari takside bulunan Sefa Zengin, kızı İlayda Zengin(8), eşi Fiden Zengin(47) ve sürücüsü Namık M., karşı otomobilde ise sürücü E.A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Zengin ailesi ambulanslar ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.