Ünlü oyuncu Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz evlendi

Serkan Şenalp, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikâhla 2 yıldır birlikte olduğu psikolog Esengül Yılmaz'la evlendi.

34 yaşındaki Serkan Şenalp, uzun zamandır birlikte olduğu psikolog nişanlısı ile yaz ayında evlenmeyi planlıyordu fakat devam eden coronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip sürpriz bir kararla dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitleri arkadaşları oldu.

Koronavirüs önlemleri ile evlendirme dairesinde kıyılan nikahla dünyaevine giren çift, nikaha gelemeyen yakınları için de internetten canlı yayın yaptı.



