Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Senden Daha Güzel, Kırmızı Oda, Ulan İstanbul, Çat Kapı, Kuzenlerim, Baba Evi, Süper Baba gibi birçok projede yer alan Sevinç Erbulak uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Ünlü oyuncu yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sevinç Erbulak, Star Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Saklambaç'ın kadrosuna dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kadın” ve “Camdaki Kız” dizilerinin yönetmeni Nadim Güç'ün çekeceği dizide Erbulak, aynı zamanda annesinin adı olan Füsun rolüne hayat verecek.

Fatoş Sevinç Erbulak, 20 Ekim 1975 tarihinde doğdu. Tiyatrocu Füsun Erbulak ve Altan Erbulak kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale bölümünde eğitim gördü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra mezun olduğu bu bölümde eğitmenlik de yaptı.

Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmiştir.

