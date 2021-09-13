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Ünlü oyuncu Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor! Ailesi kayıp ilanı verdi

13.09.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ay önce Los Angeles'a yerleşen ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan günlerdir haber alınamıyor. Son olarak 9 Eylül'de görülen Fear için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ünlü oyuncu Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor! Ailesi kayıp ilanı verdi

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear’dan hayranlarını şoka uğratan bir haber geldi. ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Fear’dan 4 gündür haber alınamıyor.

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Fear’ın menajeri ve ailesi, oyuncuya ulaşamadıklarını ve kayıp ilanı verdiklerini doğruladı. Menajer Alex Cole, yaklaşık iki ay önce Los Angeles’a taşınan Fear ile son olarak sekiz gün önce konuştuklarını söyledi.

ARKADAŞLARI ÇAĞRI YAPIYOR

Fear’ın ortadan kaybolması sonrası arkadaşları ve hayranları da sosyal medyadan çağrılar yapmaya başladı.

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İngiliz yazar Bolu Babalola yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles’ta Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. 9 Eylül’den bu yana kendisini gören olmadı. Kaybolduğu gün saçları doğal afro görünümündeydi” ifadelerini kullandı.

Doctor Who dizisindeki Dr. Jade McIntyre rolüyle tanınan Fear, A Moving Image ve Kick-Ass 2 gibi filmlerde de rol aldı.

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