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Ünlü oyuncu Tolga Karel dördüncü kez baba oldu

27.05.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Oğuz' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu. Tolga Karel'den ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Tolga Karel dördüncü kez baba oldu

Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu.2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu bulunuyordu.

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2016 yılında Sarah Scott ile evlenerek ABD'de yaşamaya başlayan Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu. Baba olduktan sonra duygularını ifade eden Karel, "Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı. Yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu Aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."

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Tolga Karel 4. çocuğuna babasının da adı olan 'Tufan' ismini verdi. Karel'in ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliiğinden ise Kenan ve Mia adında iki çocuğu var.
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Tolga Karel
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