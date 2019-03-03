Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu

Ezel, Dağ, Kader, Bu Son Olsun gibi yapımlarda oynayan 37 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, 6 ay 17 günlük cezası sona erdi.

Ruhsatsız silah bulundurduğu için hapse giren Bayraktar'ın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "pazar günü görüşmek üzere" paylaşımı yapılmıştı.

Bayraktar bugün Silivri Cezaevi’nden tahliye oldu.

"ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN"

İçerideyken bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak.

Bayraktar’ın hapis çıkışı ilk sözleri ise “Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin" oldu.

KAHVEDE KEŞFEDİLDİ

Ufuk Bayraktar, 2003 yılında, babasının işletmeciliğini yaptığı Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmişti.

Bayraktar, 2006’da Demirkubuz’un Kader adlı filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. O filmdeki rolü, Bayraktar’a 26. İstanbul Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı.

