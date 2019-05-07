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Ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2019 22:24 | Son Güncelleme

Tiyatro ve dizi oyuncusu Yurdaer Okur’un babası Yusuf Okur, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un acı günü

Oyuncu Yurdaer Okur’un babası Yusuf Okur (72), kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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3 çocuk babası olan Okur’un cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu’nun Perşembe ilçesine getirildi. Oyuncu Yurdaer Okur, taziyeleri kabul ederek teselli bulmaya çalıştı. Okur’un cenazesi, ilçeye bağlı Çaka Çaypete Mahallesi’nde bulunan Kavraz Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Öte yandan cenaze namazına, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, sanatçı Yurdaer Okur, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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