Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş yaptığı yoga hareketleriyle sosyal medyayı salladı!

Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Tokuş 2011 yılında hayatını iş insanı Erdem Yılmaztürk ile birleştirdi. Üçüncü kez nikah masasına oturan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş ekranlardan uzak kalmayı seçerek yoga eğitmenliğine soyundu. Geçtiğimiz günlerde Abdominal masaj olarak bilinen karın hareketlerini takipçilerine gösteren başarılı isim sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başarmıştı.



Sık sık Instagram hesabından yoga video ve fotoğraflarını paylaşan ünlü ismin yaptığı zor hareketler sosyal medyanın gündeminde yer aldı.



Bir yandan da yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş’un zor hareketlerinin fotoğraflarını paylaşması takipçilerini şaşırttı.



Sevilen oyuncunun takipçileri Zeynep Tokuş’un esnekliğine övgü dolu sözler yağdırmayı ihmal etmedi.



Takipçilerinin sakatlık konusunda yaptığı eleştirilere esprili bir dille cevap veren Zeynep Tokuş, yayınladığı yoga videolarında evde yapılacak pratiklerden örnek vermeyi ihmal etmedi.