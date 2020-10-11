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Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş yaptığı yoga hareketleriyle sosyal medyayı salladı!

11.10.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş yaptığı yoga hareketleriyle sosyal medyayı salladı!

Deli Yürek dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Zeynep Tokuş bir döneme damga vurmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile kamera karşısına geçen Zeynep Tokuş’un oyunculuk serüvenine ara vererek yoga eğitmenliğine başlaması hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Zeynep Tokuş, sosyal medyadan paylaştığı yoga hareketleri ise dikkatleri çekti.

Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Zeynep Tokuş 2011 yılında hayatını iş insanı Erdem Yılmaztürk ile birleştirdi. Üçüncü kez nikah masasına oturan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş ekranlardan uzak kalmayı seçerek yoga eğitmenliğine soyundu. Geçtiğimiz günlerde Abdominal masaj olarak bilinen karın hareketlerini takipçilerine gösteren başarılı isim sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başarmıştı.

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Sık sık Instagram hesabından yoga video ve fotoğraflarını paylaşan ünlü ismin yaptığı zor hareketler sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

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Bir yandan da yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş’un zor hareketlerinin fotoğraflarını paylaşması takipçilerini şaşırttı.

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Sevilen oyuncunun takipçileri Zeynep Tokuş’un esnekliğine övgü dolu sözler yağdırmayı ihmal etmedi.
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Takipçilerinin sakatlık konusunda yaptığı eleştirilere esprili bir dille cevap veren Zeynep Tokuş, yayınladığı yoga videolarında evde yapılacak pratiklerden örnek vermeyi ihmal etmedi.

Bir döneme damga vuran Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle olay olduBir döneme damga vuran Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle olay oldu
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