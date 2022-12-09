MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

09.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah beyaz Türk filmlerinin yıldızı 78 yaşındaki sinema oyuncusu Devlet Devrim'den kötü haber geldi. Usta isim yoğun bakıma kaldırıldı.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’da çok sayıda sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Devlet Devrim’in yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Devlet Devrim Cüneyt Arkın

78 yaşındaki usta oyuncu için dua isteyen Akay, “Değerli oyuncumuz Devlet Devrim’in kalp ritmi 30’a düşünce, acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Devrim, yoğun bakıma alındı.” ifadelerini kullandı.

Devlet Devrim - 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Victoria’s Secret modeli bikinisini çıkarıp attı Victoria’s Secret modeli bikinisini çıkarıp attı
Dalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptıDalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptı
Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam Oyuncu magazin ünlü oyuncu yaşında sinema oyuncusu

En Çok Okunan Haberler

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."

Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek gösterge ayarı...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek gösterge ayarı...

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.