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Ünlü oyuncular Halka dizisinde buluştu! Halka ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

Hande Erçel, Serkan Çayoğlu, Nazan Kesal ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Halka dizisinin afişi yayınlandı. TRT 1'in iddialı dizisi Halka'nın yayın tarihi de belli oldu.

Ünlü oyuncular Halka dizisinde buluştu! Halka ne zaman başlıyor?

TRT 1'in yeni dizisi Halka'nın afişi yayınlandı. Es Filmin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı, Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu polisiye dizi Halka ekrana gelmek için gün sayıyor.

HALKA 1. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Burak Sergen, Umut Karadağ, Erdal Yıldız, Dilan Telkök, Banu Fotocan, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Deniz Hamzaoğlu ve Uğur Taşdemir gibi isimlerin yer aldığı dizi 15 Ocak Salı akşamı başlıyor.

halka-afiş

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