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  4. Ünlü profesör Canan Karatay'dan olay yaratacak açıklama! 'Hepsi bir plan' diyerek duyurdu

Ünlü profesör Canan Karatay'dan olay yaratacak açıklama! 'Hepsi bir plan' diyerek duyurdu

18.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği bir röportajda veganlıkla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Vegan beslenmenin sağlıklı bir yaşam sağlamadığını ve ömrü kısalttığını söyleyen Karatay, veganların dirençlerin düştüğünü, bağışıklık sistemlerinin zayıfladığını, hastalığa ve kansızlığa karşı dirençsiz hale geldiklerini, kadınların 25-30 yaşlarında menopoza girdiğini, erkeklerin ise spermlerinin az olduğunu söyledi.

Ünlü profesör Canan Karatay'dan olay yaratacak açıklama! 'Hepsi bir plan' diyerek duyurdu

Prof. Dr. Canan Karatay, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportajda, hayvan kökenli gıdaları ve diğer tüm hayvansal ürünleri tüketmeyi ve kullanmayı reddeden veganlığın büyük bir plan olduğunu söyledi ve vegan beslenme ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Açıklamalarıyla veganları kızdıran Karatay, veganlığa dair iddia edilen birçok şeyin yalan olduğunu söyledi ve bu konuya ilişkin düşüncelerini detaylandırdı.

''BÜYÜK BİR PLAN''

Vegan kültürün büyük bir plan olduğunu düşünen Karatay, insan vücudunun sahip olduğu mekanizmanın sadece tahıl ya da bitki tüketerek sağlıklı bir şekilde yaşamaya elverişli olmadığını söyledi. Bu sebeple veganların kısa ömürlü, hastalıklı, kansız ve dirençsiz olduklarını belirtti.

YALANLADI

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Ünlü profesör, vejateryenliğin bir felsefe olduğunu kabul etse de veganlığa karşı çıktığını belirtti. 1950’lerde vegan kültürün kendine slogan edindiği “Veganlık beyni çalıştırır” iddasının ise büyük bir yalan olduğunu iddia etti.


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