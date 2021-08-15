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Antalya'daki ünlü sahilde kavga: Birbirlerine tekme ve sopalarla saldırdılar!

15.08.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'nde iki grup, tekme ve sopalarla kavga ettiler. Kavgadan korkan bazı tatilciler, sahili terk etti. Kavga eden taraflar, jandarmanın müdahalesiyle ayrıldı.

Antalya'daki ünlü sahilde kavga: Birbirlerine tekme ve sopalarla saldırdılar!

Antalya'nın ünlü sahili Adrasan'da Cumartesi akşamı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre sahile gelen bir grup ile sahilde bulunan kişiler arasında alkol alındığı iddiası ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

TEKME VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Kavgada tekmeler ve sopalar adeta havada uçtu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER AYIRDI

Kavga dolayısı ile bazı tatilcilerin sahili terk ettiği görüldü. Kavgaya karışanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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