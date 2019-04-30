MAGAZİN

Ünlü sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

dilber ay3

Ünlü sanatçının cenazesine katılan Latif Doğan, “Barak türküleri ablasını kaybetti. Kendisini çok severdik. Şarkılarını dinleyerek büyüdük. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

dilber ay 2

İstanbul’dan Düzce’ye gelen ve daha önce Dilber Ay’la hiç tanışmamış olan Satı Artar, “Dilber Ay’ı çok seviyorduk. Ailecek şarkıları ile büyüdük. Kendisi ile iç tanışma fırsatım olmadı, ancak cenazesinde bulunmak istedim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun'' diye konuştu.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!
Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidiAnneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilber ay dilber ay cenaze

En Çok Okunan Haberler

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yok böyle ilişki ağı! Eski sevgilisinin kardeşiyle sevgili oldu! Bu da yetmedi...

Yok böyle ilişki ağı! Eski sevgilisinin kardeşiyle sevgili oldu! Bu da yetmedi...

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
zorundamıyım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi

Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi

Beren Saat Uluslararası Dans Günü'nü böyle kutladı

Beren Saat Uluslararası Dans Günü'nü böyle kutladı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Şeyma Subaşı Hüseyin Sözlü'yi affetmedi! Şikayetçi oldu

Şeyma Subaşı affetmedi! Şikayetçi oldu

Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.