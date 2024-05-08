MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Nilüfer'in iddialı sahne tarzı olay yaratmıştı! Ünlü modacıdan bomba sözler: "O itibara yazık”

Şarkıcı Nilüfer'in iddialı sahne tarzı olay yaratmıştı! Ünlü modacıdan bomba sözler: "O itibara yazık”

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 18:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Nilüfer son olarak iddialı sahne tarzıyla adından söz ettirmişti. Transparan sahne tarzıyla ilgili ünlü modacı Neslihan Yargıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yargıcı, Nilüfer'in tarzı için, “O itibara yazık” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Nilüfer'in iddialı sahne tarzı olay yaratmıştı! Ünlü modacıdan bomba sözler: "O itibara yazık”

"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nilüfer son paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

300 bin TL'lik şok! 'Getirene ödül vereceğim' 300 bin TL'lik şok! 'Getirene ödül vereceğim'

Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan şarkıcı son olarak sahne tarzıyla adından söz ettirdi.

Ünlü Sanatçı Nilüfer’in sahne aldığı mekanda mayo üzerine ince transparan elbise giymesi olay oldu.

Son hali görenleri şaşırttı! "11 kilo verdim" Son hali görenleri şaşırttı! "11 kilo verdim"

nilifer6

Sahneye transparan bir kostüm ile çıkan Nilüfer'in "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" yorumu ise şaşırttı.

Konuyla ilgili 2.sayfa'ya açıklamalar yapan ünlü modacı Neslihan Yargıcı, Nilüfer için, “O itibara yazık” dedi.

nilifer3

“KIYAFETİ TASARLAYAN YENİ YETME OLMALI”

Yargıcı, Nilüfer için “Gördüğüm an çok yadırgadım. Mesele bacak açık, kapalı meselesi değil. Kariyer, ses, duruş, Türkiye’nin en iyi seslerinden. Düz siyah bir elbise yeterliydi bence. Aksesuarlara bile gerek yok. Kendisi pırlanta değerinde. Şaka yapmıyorum. Geçen senelere yazık. O itibara yazık. Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı” ifadelerini kullandı.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: "İçiciyim ben, satmıyorum”Gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: "İçiciyim ben, satmıyorum”
Küçük kızları büyüdü... Yıl dönümü konserinde sahneye çıktı! Son hali şaşırttıKüçük kızları büyüdü... Yıl dönümü konserinde sahneye çıktı! Son hali şaşırttı
Son pozları sosyal medyayı salladı! Sevgilisi kayıtsız kalamadıSon pozları sosyal medyayı salladı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Modacı ele
En Çok Okunan Haberler
Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Hafta sonuna dikkat! Balkanlar'dan geliyor! İşte 5 günlük hava durumu...

Hafta sonuna dikkat! Balkanlar'dan geliyor! İşte 5 günlük hava durumu...

Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! İddialar boş yere değilmiş

Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! İddialar boş yere değilmiş

Bakan Mehmet Şimşek'ten gelir dağılımı mesajı

Bakan Mehmet Şimşek'ten gelir dağılımı mesajı

Zabıt katibinden 80 milyon liralık vurgun! 'Tatlı dilime güler yüzüme...'

Zabıt katibinden 80 milyon liralık vurgun! 'Tatlı dilime güler yüzüme...'

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.