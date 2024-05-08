Şarkıcı Nilüfer'in iddialı sahne tarzı olay yaratmıştı! Ünlü modacıdan bomba sözler: "O itibara yazık”

"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nilüfer son paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan şarkıcı son olarak sahne tarzıyla adından söz ettirdi.

Ünlü Sanatçı Nilüfer’in sahne aldığı mekanda mayo üzerine ince transparan elbise giymesi olay oldu.

Sahneye transparan bir kostüm ile çıkan Nilüfer'in "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" yorumu ise şaşırttı.

Konuyla ilgili 2.sayfa'ya açıklamalar yapan ünlü modacı Neslihan Yargıcı, Nilüfer için, “O itibara yazık” dedi.

“KIYAFETİ TASARLAYAN YENİ YETME OLMALI”

Yargıcı, Nilüfer için “Gördüğüm an çok yadırgadım. Mesele bacak açık, kapalı meselesi değil. Kariyer, ses, duruş, Türkiye’nin en iyi seslerinden. Düz siyah bir elbise yeterliydi bence. Aksesuarlara bile gerek yok. Kendisi pırlanta değerinde. Şaka yapmıyorum. Geçen senelere yazık. O itibara yazık. Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı” ifadelerini kullandı.







