Tamer Karadağlı'nın küçük kızı Zeyno Karadağlı büyüdü... Yıl dönümü konserinde sahneye çıktı! Son hali görenleri şaşırttı

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı geçtiğimiz sene Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Tamer Karadağlı 2002 yılında kendi gibi oyuncu eski eşi Arzu Balkan'la dünya evine girmişti. Çiftinin bu evlilikten Zeyno adında bir kızları oldu.

Çiftin güzel kızları büyüdü ve şimdilerde 17 yaşına girdi. Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Zeyno Karadağlı güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz akşamlarda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 88’inci kuruluş yıldönümü konserinde sahneye çıktı.

Genç piyanist, konserden fotoğraflarını ve viyola sanatçısı Feza Tüzer Gökmen’le karesini sosyal medyada yayınladı.

Karadağlı'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.





