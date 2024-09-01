MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Arazisine el koydular, oğlunu darp ettiler "Kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum"

Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Arazisine el koydular, oğlunu darp ettiler "Kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.09.2024 14:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan bir zamanların ünlü ses sanatçısı 92 yaşındaki Gül Avalan, zor günler geçirdiğini, önce arazisinin bir kısmının işgal edilerek ekim yapıldığını, depremde de evinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan, asıl adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki eski ses sanatçısı son zamanlarda zor günler geçiriyor. Özelikle 1960'lı yıllarda Gül Avalan ismi ile çıkardığı taş plaklarla adından söz ettiren Avalan, yaşı ilerleyince mesleğini yapamaz hale gelerek baba köyüne yerleşti.

ARAZİSİNE EL KOYUP OĞLUNU DARP ETTİLER

AW278492_02

Oğluyla birlikte yaşayan Avalan, babasından kalan arazinin bir kısmının bazı kişiler tarafından işgal edildiğini, oğlunun da darp edildiğini öne sürdü ve konuyla ilgili şikayette bulunduğunu anlattı.

AW278492_01

Avalan, “Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar.

AW278492_05

Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular. Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı” dedi.

AW278492_03

Avalan, depremde de evinin ağır hasar aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.”

AW278492_04

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana darp arazi
En Çok Okunan Haberler
Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Bakan Şimşek ''vergi yüzsüzü' listesinde olmak istemiyorsanız..."

Bakan Şimşek ''vergi yüzsüzü' listesinde olmak istemiyorsanız..."

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden yatırım aracına mı dönecek? Uzman isim: "Fiyatlara mutlaka yansıyacak"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden yatırım aracına mı dönecek? Uzman isim: "Fiyatlara mutlaka yansıyacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.