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Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, Sarıyer’de oyunu kullandı. Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu mühürleri ve pusulayı unutunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan unutkanlıklar için Hülya Avşar, “İlla bir vukuat yapacağız zaten” dedi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanmak üzere Sarıyer’de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Oy için sıra bekleyen ünlü sanatçı, kimlik kontrolünün ardından kabine girdi. Avşar, kabinde mühür olduğunu düşünerek mührü almayı unuttu. Görevlilerden seçim mührünü alan sanatçı, yeniden kabine girerek oyunu kullandı.

ÇİLİNGİROĞLU'NA UYARI YAĞMURU

Annesinin ardından sırası gelen Zehra Çilingiroğlu da seçim pusulasını ve mührü yanına almayı unuttu. Görevlilerin uyarısının ardından geri dönerek pusula ve mührü alan Çilingiroğlu, kabine girerek oyunu kullandı. Oyunu kullanarak kabinden çıkan Zehra Çilingiroğlu, bu kez de mührü kabinde unuttu. Zehra Çilingiroğlu, görevlilerin uyarısı üzerine mührü kabinden alarak yetkililere teslim etti.

'İLLA BİR VUKUAT YAPACAĞIZ ZATEN'

Hülya Avşar, kızının mührü kabinde unutmasıyla ilgili, “İlla bir vukuat yapacağız zaten” dedi. "Kabinde bir şeyi unutmadık" diyerek çıkan Hülya Avşar, sandık görevlisinin “Ama sürekli vukuat ile geliyorsunuz” demesi üzerine gülerek “Size ne” diyerek cevap verdi. Avşar kızı, oyunu kullanmasının ardından hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, vatandaşların pencereden kendisine seslenmesi üzerine, “Seneye ben de adaylığımı koyacağım. Baksanıza hangisinin bu kadar seveni var” dedi.

'YAPILAN YANLIŞLARIN DÜZELTİLEBİLECEĞİ BİR DÖNEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Hülya Avşar, vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini söyleyerek, “Ben hep şunu söylüyorum. Kimin içini kimin dışını neyin ne olduğunu bilmek çok zor vatandaş açısından ama bir gerçek var ki benim güvendiğim yukarıda Allah var ve hakkımızda her şeyin en doğrusunu verecektir. Olan her şeyin güzel olduğuna inanıyorum. Onun için de sadece Allah’ım hayırlısı olsun deyip oyumu kullanıyorum. Açıkçası her ne olursa olsun bundan sonrası bizim için her iki taraf açısından da çok daha dikkat edilen, çok daha yapılan yanlışların düzeltilebileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum kesinlikle her iki taraf için de” şeklinde konuştu.

Hülya Avşar, daha sonra kızının kullandığı araç ile okuldan ayrıldı. (İHA)

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Hülya Avşar oy kullandı

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