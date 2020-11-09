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Ünlü sanatçı Tarkan’dan İzmir depremi için destek çağrısı

09.11.2020 16:28 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Tarkan’dan İzmir depremi için destek çağrısı

Ünlü sanatçı Tarkan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına destek çağrısı yapıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kampanya duyurusunu paylaştı. Başkan Tunç Soyer, kampanyanın ilk beş gününde evleri depremde ağır hasar gören vatandaşların 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktara ulaşıldığını belirterek, “İkinci aşamayı, orta derecede hasar gören 5 bin yuva için başlatıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına gösterilen büyük ilgi sayesinde, depremde evleri ağır hasar gören ailelerin 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktar toplandı. “5 bin Yuva Tek Yürek” sloganıyla kampanyanın ikinci aşamasını başlatan büyükşehir, orta derecede hasar gören evlerdeki 5 bin aileyi de eve kavuşturmayı hedefliyor.

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"ORTA DERECE HASAR GÖREN 5 BİN YUVA İÇİN"

Depremde evlerini kaybeden aileler için başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağışlanan miktar 30 milyon TL'ye yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanyanın henüz ilk beş gününde evleri depremde ağır hasar gören vatandaşların 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktara ulaşıldığını belirterek, “İkinci aşamayı, orta derecede hasar gören 5 bin yuva için başlatıyoruz. Desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Tarkan’dan Hatay paylaşımı: Kalbim ve dualarım Hatay halkıylaTarkan’dan Hatay paylaşımı: Kalbim ve dualarım Hatay halkıyla

TARKAN'DAN DESTEK ÇAĞRISI

30 Ekim’deki İzmir depreminde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelere destek olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kampanya çalışmalarına bir destek de ünlü pop şarkıcısı Tarkan’dan geldi. Tarkan sosyal medya hesaplarından attığı “Gelin hep birlikte İzmir’in yaralarını sarmaya, tek yürek olmaya devam edelim” mesajıyla tüm hayranlarını “5BinYuvaTekYürek” kampanyasına destek olmaya çağırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kampanya duyurusunu da paylaşan Tarkan’ın mesajı kısa sürede yüksek beğeni sayılarına ulaştı.

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