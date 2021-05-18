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Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan'dan üzücü haber! Durumu çok kritik

18.05.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı.

Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan'dan üzücü haber! Durumu çok kritik

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan’ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı.

Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor.

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"DUA ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Antalya’da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan’ın isimlerini yaşatabilmek için ’Nostalji Sahne Topluluğu’nu kuran, anne ve babasının TRT’de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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