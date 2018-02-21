Ünlü şarkıcı bir gecede ev parasında hesap ödedi

Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden Jay-Z, geçtiğimiz hafta sonunda Roc Nation Sports Başkanı Juan Perez'in doğum günü kutlamasına katıldı. Jay-Z rekor düzeyde hesap ödedi.

TAM 344 BİN TL

Manhattan'daki Zuma restoranda yapılan partinin ardından, ünlü şarkıcının ödediği 91 bin 135 dolarlık (yaklaşık 344 bin TL) adisyon sosyal medyada geniş yankı buldu. Page Six'in haberine göre, beş kişilik grup bir gecede, 40 şişe şampanya sipariş etti. İçkilerini yan masalara da dağıtan rapçinin, 80 bin 35 dolarlık hesabının üzerine 11 bin 100 dolarlık bahşiş bıraktığı öğrenildi.

İşte o adisyon:

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