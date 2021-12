Matrix Resurrections filminin başrol oyuncusu Keanu Reeves, sınırları zorladığını söyledi! “46. kattan defalarca atladık”

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti. Oyuncu Keanu Reeves, 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü Matrix’in vizyon tarihine kısa bir süre kala tanıtım çalışmalarına başladı. Başarılı oyuncu, filmi hakkında bilgi vermek için The Late Show with Stephen Colbert programına katıldı.

“DUBLORSÜZ ÇEKİM YAPTIK”

Matrix Resurrections'ın aksiyon sahnelerini dublörsüz olarak çektiğini belirten Reeves, Colbert'in "Bir film çekiminde yaptığın en çılgınca şey neydi?" sorusuna "Bir binadan atlamak" diyerek cevap verdi. 57 yaşındaki oyuncu Matrix Resurrections'ın çekimleri sırasında Carrie-Anne Moss ile birlikte 46 katlı bir binanın çatısından 19-20 kez atlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

“EL ELE TUTUŞTUK”

Aksiyon sahnelerinin görsel efektler kullanılarak daha güvenli çekilmemesinin nedenini de açıkladı. Reeves, “Bu Lana Wachowski ve Matrix. Doğal ışığa ihtiyacınız var ve bunu gerçekten yapmak istiyorsunuz. Tabii ki bizi tutan kablolar vardı ama Carrie-Anne ile el ele tutuştuk ve çatıdan atladık” ifadelerini kullandı.

Tehlikeli sahnelerin çekimlerine hazırlanmak ve korkularını yenmek için zihinsel bir hazırlık süreci başlattıklarını beliren Reeves, “İlk seferden sonra korkuyu düşünemezsiniz. Korkuyu engellemek ya da engellemeseniz de onunla başa çıkmak zorundasınız ve sadece orada olmak ve bunu yapmak zorundasınız. Biz de öyle yaptık" dedi.