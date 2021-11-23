Ünlü şarkıcı Ebru Polat, durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alan Ebru Polat, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Polat, cüretkar paylaşımına, ''Umrumda değil çünkü Netflix'im var'' notunu düştü.

Cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine toplayan Ebru Polat, şimdilerde Al Sana Haber programındaki açıklamalarıyla da gündemde.

38 yaşındaki İzmirli şarkıcı, güzelliğiyle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Polat, yalnızca kariyerine değil, akademik hayatına da önem veriyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Polat, bir süre avukat olarak çalışmış, ardından Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı.



