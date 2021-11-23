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  4. Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

23.11.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alan Ebru Polat, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Polat, cüretkar paylaşımına, ''Umrumda değil çünkü Netflix'im var'' notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

Cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine toplayan Ebru Polat, şimdilerde Al Sana Haber programındaki açıklamalarıyla da gündemde.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

38 yaşındaki İzmirli şarkıcı, güzelliğiyle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

Polat, yalnızca kariyerine değil, akademik hayatına da önem veriyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Polat, bir süre avukat olarak çalışmış, ardından Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, durmak bilmiyor! Bu defa yatak pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
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