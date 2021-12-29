Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde 6 milyonluk arabasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Polat, cüretkar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, bu defa yataktan çıplak pozunu paylaştı.

Şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan Ebru Polat, şarkıcılık kariyerine de hız kesmeden devam ediyor.

Birçok şehirde konser veren Polat'ın, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddiası, duyanları şaşkına çevirmişti.

Bir dönem avukatlık yapan Polat, aynı zamanda Psikoloji alanında yüksek lisans da yapıyor.

Instagram'da yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Polat, ateşli pozlarıyla da sık sık magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.



