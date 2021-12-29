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Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

29.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu defa çıplak yatak pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde 6 milyonluk arabasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Polat, cüretkar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, bu defa yataktan çıplak pozunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan Ebru Polat, şarkıcılık kariyerine de hız kesmeden devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Birçok şehirde konser veren Polat'ın, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddiası, duyanları şaşkına çevirmişti.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Bir dönem avukatlık yapan Polat, aynı zamanda Psikoloji alanında yüksek lisans da yapıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Instagram'da yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Polat, ateşli pozlarıyla da sık sık magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat durmak bilmiyor! Yataktan çıplak pozunu paylaştı!


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Ebru Polat
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