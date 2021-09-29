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Ünlü şarkıcı Ed Sheeran’a benzerliği hayatını değiştirdi! “Kılık değiştirmek zorundayım”

29.09.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester'da yaşayan Ty Jones, ünlü şarkıcı Ed Sheeran’a olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yaşadığı bölgede sevilen sanatçının hayranları tarafından takip edildiğini iddia eden Jones ise çareyi kılık değiştirmekte buldu. Balıkçı teknesinde çalışarak küçük hayat yaşamak istediğini belirten Jones’in benzerliği bütün planlarını alt üst etti.

Ünlü şarkıcı Ed Sheeran’a benzerliği hayatını değiştirdi! “Kılık değiştirmek zorundayım”

Ed Sheeran’a fiziksel olarak oldukça benzeyen Ty Jones, şarkıcının hayranlarının onu rahat bırakmadığını söylüyor. Bu benzerliğin hem bir lütuf hem de bir lanet olduğunu belirten Jones, günlük işlerini yapmak için bile kılık değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor. Yıldızla aynı boya, yüz hatlarına, saç rengine ve tavırlara sahip olan Jones, kimi zaman hayranları Sheeran olmadığına dair inandırmakta zorlanıyor. Jones hayranlarından kaçınmak için yiyecek alışverişini geceleri yapıyor. Gün içinde ise genellikle güneş gözlüğü ve şapka ile dolaşıyor.

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“BUNU HİÇ BEKLEMİYORDUM”

benzerlik

Okul hayatı boyunca hep içine kapanık ve fark edilmeyen bir karakter olduğundan söz eden Jones, “Ağlayan ve titreyen hayranlardan, bakmadan duramayan ve hala göz teması kurarken bisikletlerini çarpmış bir bisikletçiye kadar hepsini yaşadım. Londra'da ve Los Angeles'ta beni takip eden çok sayıda çılgın hayranım oldu, öyle ki birlikte çalıştığım ekip dramatik bir kaçış planı yapmama yardım etmek zorunda kaldı." dedi.

“AVANTAJLARI DA VAR”

Jones ve Ed Sheeran 2011 yılında ilk kez tanıştı. Benzerliklerini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşayan ikili ay için de bir de görüntülü görüşme yapmayı planlıyor.

kapak

Ed Sheeran’a benzerliğinin bazen kötü olmadığını vurgulayan Jones, “İşin diğer avantajları arasında markalardan ve hayranlardan ücretsiz şeyler gönderilmenin yanı sıra VIP olarak kulüplere ve restoranlara alınmak yer alıyor.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ed Sheeran
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