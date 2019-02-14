MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı Sevgililer Günü paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'de de 'aşk' konusundaki açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Artık aşka inanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirince ilginç bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, Sevgililer Günü fotoğrafıyla ise takipçilerini kırdı geçirdi. Yere uzanmış bir şekilde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadise, 'Sevgililer gününü yalnız geçirince ben!' notunu yazdı. Hadise'nin paylaşımı sadece bir saatte 120 binden fazla beğeni aldı.

hadiseee

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Cüneyt Arkın'ın eşinden o iddialara açıklama!Cüneyt Arkın'ın eşinden o iddialara açıklama!
Sevdi mi yerdi mi anlaşılmadı! Sevdi mi yerdi mi anlaşılmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise sevgililer günü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım!

Sinem Kobal'dan romantik paylaşım!

Cüneyt Arkın'ın eşinden o iddialara açıklama!

Cüneyt Arkın'ın eşinden o iddialara açıklama!

Yeliz Yeşilmen'den aşk paylaşımı: Sadece benim fedakarlığım ile...

Sevdi mi yerdi mi anlaşılmadı!

Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!

Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!

Şükran Ovalı: Aşk coşkumuz bitmesin...

Şükran Ovalı: Aşk coşkumuz bitmesin...

Seda Akgül'ün photoshop hilesi ortaya çıktı

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.