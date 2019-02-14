Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'de de 'aşk' konusundaki açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Artık aşka inanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirince ilginç bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, Sevgililer Günü fotoğrafıyla ise takipçilerini kırdı geçirdi. Yere uzanmış bir şekilde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadise, 'Sevgililer gününü yalnız geçirince ben!' notunu yazdı. Hadise'nin paylaşımı sadece bir saatte 120 binden fazla beğeni aldı.





