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Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

04.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asıl adı Ali Tufan Kıraç olan ünlü şarkıcının eşini görenler hayrete düştü. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Kıraç'ın eşi meğer Aliye dizisinin yıldızıymış...

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Anadolu Rock tarzındaki besteleriyle milyonların gönlünü kazanan ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi de ünlü çıktı.

Marmara Üniversitesi'nde okuduğu dönem Ortaköy'de bir barda sahneye çıkan Kıraç; Ayşem, Endamın Yeter, Yıllar Sonra gibi şarkılarla Türk dinleyicisinin kalbini çaldı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Zerda, Bir İstanbul Masalı, Aliye, Binbir Gece gibi efsane dizilerin müziklerini besteleyen Kıraç, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Elif ve Çağrı adında iki çocuğu olan Kıraç'ın eşini görenler şaşıp kaldı. 2008 yılında yazar, seslendirmen ve oyuncu Ayşe Şule Bilgiç ile nikah masasına ünlü şarkıcının masalları kıskandıran bir evliliği var. Ayşe Şule Bilgiç, Kıraç'la olan ilişkisi hakkında ''İlk günden itibaren evlilik fikriyle yola çıktık. Kalben, dinen, beynen birbirimizi hayatlarımıza kabul etmiştik'' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Aslen Adıyamanlı olan Ayşe Şule Bilgiç, Marmara Üniversitesi'nde iletişim eğitimi aldı. Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans yaptı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Lisans ve yüksek lisans eğitimini dereceyle bitiren Ayşe Şule Bilgiç, çocuklara duyduğu sevgi nedeniyle çocuk kitabı yazarlığına yöneldi. Pek çok kitap kaleme alan Bilgiç, bir dönem Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Oyunculuk deneyimi de bulunan Ayşe Şule Bilgiç; Aliye, Güz Yangını, Gönül Salıncağı, Baba, Kurşun Yarası ve Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarda rol aldı.

Ayşe Şule Bilgiç'in en bilinen projesi Pepee çizgi filmi oldu. Pepee'nin yaratıcısı olan Bilgiç, efsane karakterin seslendirmesini de üstlenmişti.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Hayatını eğitime adamış olan Ayşe Şule Bilgiç, geçtiğimiz yıllarda TEDx'de konuşmacı olarak yer almıştı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...


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