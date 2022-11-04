Ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaşkına döndü Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Anadolu Rock tarzındaki besteleriyle milyonların gönlünü kazanan ünlü şarkıcı Kıraç'ın eşi de ünlü çıktı.

Marmara Üniversitesi'nde okuduğu dönem Ortaköy'de bir barda sahneye çıkan Kıraç; Ayşem, Endamın Yeter, Yıllar Sonra gibi şarkılarla Türk dinleyicisinin kalbini çaldı.

Zerda, Bir İstanbul Masalı, Aliye, Binbir Gece gibi efsane dizilerin müziklerini besteleyen Kıraç, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.

Elif ve Çağrı adında iki çocuğu olan Kıraç'ın eşini görenler şaşıp kaldı. 2008 yılında yazar, seslendirmen ve oyuncu Ayşe Şule Bilgiç ile nikah masasına ünlü şarkıcının masalları kıskandıran bir evliliği var. Ayşe Şule Bilgiç, Kıraç'la olan ilişkisi hakkında ''İlk günden itibaren evlilik fikriyle yola çıktık. Kalben, dinen, beynen birbirimizi hayatlarımıza kabul etmiştik'' ifadelerini kullanmıştı.

Aslen Adıyamanlı olan Ayşe Şule Bilgiç, Marmara Üniversitesi'nde iletişim eğitimi aldı. Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans yaptı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini dereceyle bitiren Ayşe Şule Bilgiç, çocuklara duyduğu sevgi nedeniyle çocuk kitabı yazarlığına yöneldi. Pek çok kitap kaleme alan Bilgiç, bir dönem Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Ayşe Şule Bilgiç; Aliye, Güz Yangını, Gönül Salıncağı, Baba, Kurşun Yarası ve Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarda rol aldı.

Ayşe Şule Bilgiç'in en bilinen projesi Pepee çizgi filmi oldu. Pepee'nin yaratıcısı olan Bilgiç, efsane karakterin seslendirmesini de üstlenmişti.

Hayatını eğitime adamış olan Ayşe Şule Bilgiç, geçtiğimiz yıllarda TEDx'de konuşmacı olarak yer almıştı.



