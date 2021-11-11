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Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

11.11.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Kıraç'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Binbir Gece, Aliye ve Bir İstanbul Masalı gibi birçok başarılı dizinin müziklerini yapan ünlü şarkıcı Kıraç'ın hayatıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

49 yaşındaki Kıraç, 1998 yılında başladığı müzik kariyerini hala sürdürüyor. 2014 yılında Çık Hayatımdan albümüyle müzik severlerle buluşan şarkıcı, 2017 yılında Meryem dizisinin müziklerini yapmıştı. 2021 yılı içerisinde Haydi şarkısını piyasaya süren Kıraç, özel hayatıyla gündeme gelmeyen isimler arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Kıraç, 2008 yılında oyuncu Ayşe Şule Bilgiç ile evlendi. Kıraç, 'Ayşe' şarkısını, canından çok sevdiği eşi için yazmıştır.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Ayşe Şule Bilgiç, Bir İstanbul Masalı ve Pulsar gibi projelerde rol aldı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bilgiç, ayrıca bir dönem ilgiyle izlenen Pepee çizgi filminin de yaratıcısı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Üniversitede, İletişim ve Psikoloji alanlarında eğitim alan Bilgiç'in, 150'den fazla çocuk kitabı bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bilgiç, ''Ben kendimi sadece kendi biyolojik çocuklarımın değil, önce Türkiye’de, sonra bütün dünyada doğan çocukların annesi gibi sorumlu hissediyorum.” sözleriyle çocuk sevgisini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bilgiç ayrıca, The Hollywood Reporter dergisinin, 2015 yılında yayınladığı 'Televizyon Dünyasının En Başarılı 25 Kadını' listesine girmeye hak kazanmıştır.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Ayşe Şule Bilgiç, TEDx'e defalarca konuşmacı olarak katıldı.

Ünlü şarkıcı Kıraç'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı!


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Kıraç Pepe
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