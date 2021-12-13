Ünlü şarkıcı Melek Mosso, boynuna yılan doladığı pozunu paylaştı! ''Tövbeler olsun!''

Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısını seslendirerek geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından paylaştığı yılanlı pozuyla olay oldu. Mosso'nun ürküten paylaşımına ''Tövbeler olsun bakamıyorum'', ''İnanmıyorum gerçek mi o'' ve ''Ölüme meydan okumak'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Melek Mosso'nun tartışma yaratan pozu:

Geçtiğimiz günlerde derin bacak dekolteli sahne kıyafetiyle adından söz ettiren Melek Mosso, 1988 yılında Kayseri'de doğdu.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği okuyan ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısını seslendiren Mosso'nun videosu, 100 milyonun üzerinde dinlenme almıştı.



