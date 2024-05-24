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Düzce'de ilkokulda akılalmaz olay! Arkadaşlarıyla girdiği yarış ölümüne yol açtı, aile sinir krizi geçirdi

24.05.2024 19:26
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Düzce'de bir ilkokulda arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Düzce'de ilkokulda akılalmaz olay! Arkadaşlarıyla girdiği yarış ölümüne yol açtı, aile sinir krizi geçirdi

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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